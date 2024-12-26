أحداث مقابلة جاراف-اتحاد الجزائر: عقوبات "الكاف"

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فرض عقوبة أربع مباريات بدون جمهور، اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ، على فريق جاراف دكار، بعد الاحداث التي وقعت خلال مباراته في كأس الكونفدرالية أمام اتحاد الجزائر (0-0)، التي جرت يوم 8 ديسمبر الجاري لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة من كأس الكونفدرالية.

ولن يتم تطبيق عقوبة الإيقاف لمباراتين إلا في حالة تكرار المخالفة في الـ12 شهرا المقبلة، حسبما اوضحته الهيئة الكروية القارية. كما سيتعين على النادي السنغالي أيضا دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار أمريكي، منها 25 ألف دولار أمريكي مع وقف التنفيذ، شريطة ألا تكون هناك أي حوادث خلال نفس الفترة، حسب ذات البيان.

ولعبت المباراة بين جاراف دكار بملعب عبد الله واد، وانتهت بالتعادل (0-0). وشهدت نهاية المباراة أحداث مؤسفة أسفرت عن إصابات في صفوف أنصار اتحاد الجزائر.

للتذكير، في بيان صحفي نشره النادي العاصمي على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به في اليوم نفسه، أدان بشدة الاعتداءات التي تعرض لها أنصاره والتي تنتهك الروح الرياضية، وكان يعتزم إحالة الأمر إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مرفقا بالصور والفيديوهات التي تدعمها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة .

مع نهاية الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية، يحتل اتحاد الجزائر صدارة المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، متقدما على أسيك ميموزا (4 نقاط)، بينما يقبع جاراف دكار وأورابا يونايتد البوتسواني في ذيل الترتيب بنقطتين لكل منهما.

في الجولة الرابعة من المنافسة، المقرر إقامتها في 5 جانفي 2025، سيسافر اتحاد الجزائر إلى أبيدجان لمواجهة أسيك ميموزا، بينما يستضيف جاراف داكار منافسه أوبارا يونايتد دون حضور الجمهور.

جدير ذكره أن الأول والثاني عن كل مجموعة يتأهلان إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.