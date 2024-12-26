وضعية ملعب الشلف .. إدارة "الكناري" تستفسر

راسلت إدارة شبيبة القبائل الرابطة المحترفة لكرة القدم للحصول على توضيحات بخصوص حالة مدرات ملعب محمد بومزراق في الشلف بعد أن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر تشققات إثر الزلزال الذي ضرب الولاية يوم 16 ديسمبر الجاري

وكشفت إدارة "الكناري"، في بيان، اليوم الخميس، عن تلقيها رد من الرابطة الوطنية لكرة القدم تمثل في رسالة من مديرية الشباب والرياضة لولاية الشلف، أشارت إلى أن لجنة متخصصة عينها الوالي قامت بتفتيش الملعب وفي نهاية المعاينة تم التأكد من عدم ملاحظة أي خلل وأن الملعب مناسب لاستضافة المقابلات.

ويحل أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة، الذين يتصدرون جدول الترتيب، ضيوفا على مدينة الشلف، بعد غد السبت، لمواجهة الأولمبي المحلي في إطار الجولة الـ 15 من الرابطة المحترفة الأولى.