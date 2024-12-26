مستقبل الرويسات بطلا شتويا

حقق مستقبل الرويسات لقب مرحلة الذهاب في القسم الثاني هواة (مجموعة وسط-شرق) بعد إجراء مقابلات الجولة الـ 15، زوال اليوم الخميس.

واختتم ممثل ولاية ورقلة النصف الأول من الموسم بامتياز وعاد بفوز ثمين (0-1) من تنقله الصعب إلى أم البواقي لمواجهة اتحاد الشاوية، معوضا بذلك تعثر الجولة الماضية داخل الديار أمام جمعية الخروب.

وفاجأ مستقبل الرويسات المتتبعين خلال هذا الموسم وحقق انتصارات متتالية داخل وخارج الديار سمحت له باحتكار صدارة الرابطة المحترفة الثانية في مجموعتها الوسطى الشرقية، رغم أن الترشيحات قبل بداية الموسم ذهبت إلى أندية عريقة قامت باستقدامات نوعية ودعمت صفوفها بلاعبي الخبرة.

وخدمت نتائج هذه الجولة أبناء الجنوب الذين عمقوا الفارق مجددا عن الملاحقين الرئيسيين، اتحاد الحراش واتحاد عنابة، المكتفين بنقطة التعادل من خارج الديار أمام اتحاد خميس الخشنة واتحاد ورقلة على التوالي.

ورغم التتويج باللقب الشتوي الشرفي يبقى حلم أبناء مدينة الرويسات بتحقيق صعود تاريخي إلى قسم الأضواء مرتبطا بالمحافظة على ذات النسق خلال القسم الثاني من البطولة الذي يعد بإثارة كبيرة وتنافس شديد بين ثلاثة أندية على الأقل.

النتائج والترتيب:

أولمبي المقرن - نجم التلاغمة 0-1

جمعية الخروب - شباب باتنة 4-0

اتحاد الشاوية - مستقبل الرويسات 0-1

اتحاد خميس الخشنة - اتحاد الحراش 1-1

اتحاد ورقلة - اتحاد عنابة 2-2

مولودية باتنة - مولودية قسنطينة 3-1

هلال شلغوم العيد - اتحاد سوف 4-1

شبيبة جيجل - شباب برج منايل 1-0

الترتيب ن ل

1. مستقبل الرويسات 35 15

2. اتحاد الحراش 30 15

3. اتحاد عنابة 28 15

4. اتحاد خميس الخشنة 25 15

5. مولودية قسنطينة 23 15

6. جمعية الخروب 22 15

7. نجم التلاغمة 20 15

8 .شباب باتنة 19 15

--. هلال شلغوم العيد 19 15

-- مولودية باتنة 19 15

11. اتحاد الشاوية 18 15

12.اتحاد ورقلة 17 15

--. شبيبة جيجل 17 15

14. شباب برج منايل 16 15

15. اولمبي المقرن 10 15

16. اتحاد سوف 9 15.