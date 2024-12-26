فتح استثنائي لوكالات اتصالات الجزائر

سيتم فتح الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر، بصفة استثنائية، غدا الجمعة، عبر كامل التراب الوطني، بمناسبة نهاية السنة الميلادية، حسب ما كشفت عنه ذات المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس.

وأوضحت اتصالات الجزائر أنه "حرصا منها على تلبية تطلعات زبائنها، تعلن عن فتح وكالاتها التجارية بصفة استثنائية عبر كامل التراب الوطني يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بمناسبة نهاية السنة".

وستكون مواقيت فتح الوكالات التجارية من 8:00 سا إلى 12:00 سا ومن 14:00 سا إلى 18:00 سا.

وتهدف هذه المبادرة --مثلما أشارت إليه المؤسسة-- إلى "ضمان توفر خدماتها ومرافقة زبائنها في مختلف معاملاتهم، سواء تعلق الأمر بالاشتراكات أو تسديد الفواتير أو المساعدة التقنية، لاسيما خلال هذه الفترة التي تشهد نشاطا مكثفا"، مؤكدة أن "فرقها ستكون في خدمة الزبائن للاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم وتقديم خدمات جوارية في أجواء ترحيبية واحترافية".