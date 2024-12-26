حلايمية ينقذ المولودية (فيديو)

عاد نادي مولودية الجزائر إلى سكة الانتصارات، اليوم الخميس، بعدما أطاح بمضيفه نجم مقرة في افتتاح الجولة الـ 15 من الرابطة المحترفة الأولى.

نجم المقابلة دون منازع كان المدافع الأيمن محمد رضا حلايمية الذي تحول إلى هداف وقلب تأخر فريقه بهدف بوزكري في الدقيقة الـ 48 إلى فوز بتسجيله ثنائية عن طريق مخالفتين مباشرتين في الدقيقتين 54 و90+1.

وبذلك ينقذ ابن الباهية "العميد" من تعثر جديد كان سيقلص آمال الفريق في المنافسة على لقب البطل الشتوي الشرفي.

كما سمح هذا الفوز، الأول بعد ثلاثة تعثرات متتالية، لأشبال التقني التونسي خالد بن يحيى من الارتقاء إلى وصافة الترتيب برصيد 21 نقطة مع ثلاثة مقابلات متأخرة.

في المقابل يتواجد نجم مقرة في المرتبة الـ 12 برصيد 15 نقطة ويبقى مرشحا للتقهقر أكثر بعد تسوية الرزنامة.