سوناطراك: اعتماد مخطط التنمية 2025-2029

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم، اليوم الخميس، اعتماد مخطط التنمية متوسط المدى للفترة 2025-2029، الخاص بمجمع سوناطراك خلال أعمال الجمعية العامة العادية للشركة البترولية برئاسة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب.

كما شارك في الاجتماع بمقر المديرية العامة لسوناطراك، وفق بيان وزارة الطاقة، كل من وزير المالية، لعزيز فايد، ومحافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، إلى جانب فوزي أمقران، ممثلا عن رئاسة الجمهورية، بصفتهم أعضاء الجمعية العامة، كما حضر أشغال هذه الجمعية أعضاء مجلس إدارة سوناطراك.

وحسب ذات البيان يتعلق مخطط التنمية المصادق عليه بـ"سلسلة القيم، بما فيها تكثيف جهود الاستكشاف والإنتاج لتعزيز احتياطيات المحروقات، وتطوير شبكة النقل عبر الأنابيب، كما يتضمن المخطط برامج طموحة في مجالات التحويل والتكرير والبتروكيمياء، لتغطية حاجيات السوق الوطنية، إلى جانب زيادة القدرات التصديرية للشركة من المحروقات والمنتجات المشتقة".

وشمل المخطط أيضا المشاريع التطويرية المتعلقة بالرقمنة والتحول الطاقوي، حيث "جددت سوناطراك التزامها بالاستدامة من خلال إطلاق مشاريع لتقليل البصمة الكربونية، مع التركيز على تطوير مشاريع الطاقات المتجددة والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، بما يرسخ مكانتها كشركة رائدة في التحول الطاقوي على المستويين المحلي والدولي".

وتم خلال الاجتماع، أيضا، المصادقة على الميزانية السنوية للمجمع سوناطراك لسنة 2025، وفق ما نقل ذات البيان.