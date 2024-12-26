القبض على سفاح "صيدنايا"

أعلنت إدارة العمليات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على مسؤول كبير من النظام السوري السابق متهم بانتهاكات جسيمة في حق السوريين.

ونقل "تلفزيون سوريا" أن السلطات الجديدة ألقت القبض على اللواء محمد كنجو حسن مسؤول المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا السابق في خربة المعزة بريف طرطوس، الذي أطلق عليه ناشطون لقب "سفاح صيدنايا".

وأكد الائتلاف الوطني السوري اعتقال كنجو في تغريدة على حسابه بـ"إكس" ودعا إلى محاكمته.

وقال الائتلاف إن القبض على كنجو "أحد مجرمي نظام الأسد والمسؤول عن آلاف الإعدامات في سجن صيدنايا" يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري.

وشغل كنجو منصب مدير إدارة القضاء العسكري في سوريا. وانخرط في صفوف قوات النظام وتدرج في مسيرته حتى أصبح قاضيا عسكريا بارزا.

ومع اندلاع ثورة2011، كان محمد كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية بدمشق. تولى محاكمة المعتقلين المدنيين والعسكريين، وارتبط اسمه بإصدار آلاف أحكام الإعدام والأحكام بالسجن المؤبد والطويلة على معتقلين.

ويتهم كنجو بانتهاكات في حق السوريين وإصدار أحكام قد تصل إلى الإعدام في حق أبرياء اعتمادا على اعترافات موقعة تحت التعذيب من قبل الأجهزة الأمنية.

ويقول مركز توثيق الانتهاكات في سوريا في تقرير إن كنجو متهم بتعاملات غير إنسانية مع المعتقلين، واستغلال أهاليهم ماديا، مما مكّنه من جمع ثروة كبيرة.

وفتحت أبواب السجون السورية بعدما أطاح مقاتلو المعارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام"، بنظام بشار الأسد هذا الشهر، بعد حرب دامت 13 عاما وأودت بحياة أكثر من 500 ألف شخص.