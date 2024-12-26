رئيس الجمهورية يعزي

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام عليي، إثر حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو الكازاخستانية، مخلفا العديد من الضحايا والمصابين.

وجاء في نص التعزية: "صاحب الفخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو الكازاخستانية، والذي خلف العديد من الضحايا والمصابين".

وأضاف رئيس الجمهورية: "وعلى إثر هذه الفاجعة التي ألمت بالشعب الأذربيجاني الصديق، لا يسعني إلا أن أتقدم إلى فخامتكم ولأسر الضحايا باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة، معربا عن تمنياتي الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا تضامن الجزائر مع بلدكم في هذا الظرف الأليم ومتيقنا أن الشعب الأذربيجاني سيتمكن من تجاوز هذه المحنة الأليمة".

واختتم رئيس الجمهورية رسالة التعزية بالقول: "وإذ أجدد لكم خالص التعازي، تفضلوا فخامة الرئيس، بقبول أسمى عبارات المودة والاحترام".