اتفاقية لمرافقة مشاريع نساء ماكثات بالبيت

تم، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، توقيع اتفاقية بين كل من الهلال الأحمر الجزائري و"مصرف السلام الجزائر" ومؤسسة "إعمل" وشركة "السلامة للتأمينات" بهدف مرافقة مشاريع لنساء ماكثات بالبيت.

وأوضح بيان للهلال الأحمر الجزائري أن هذه الاتفاقية تهدف الى "تعزيز الجهود الإنسانية والاجتماعية المشتركة من خلال إطلاق مشاريع تنموية لفائدة الفئات المحتاجة في المجتمع".

وتتمحور هذه الاتفاقية --وفقا لذات البيان-- حول "تمويل مشاريع موجهة للنساء الأرامل بهدف تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا وتشجيعهن على المساهمة الفعالة في تحسين أوضاعهن المعيشية"، إلى جانب "دعم مشاريع مستدامة تعزز التنمية المحلية وتساهم في تقوية النسيج الاجتماعي".

وأضاف البيان أن الهلال الأحمر الجزائري يوفر "المرافقة البعدية عن طريق اقتناء منتوجات لمشاريع لفائدة 60 امرأة من 6 ولايات".

ويمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة نحو تحقيق أهداف الهلال الأحمر الجزائري في تقديم الدعم العملي لمختلف الفئات المستحقة، بالتنسيق مع شركائه من المؤسسات الوطنية، وفقا لذات البيان.