رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي الطاهر بوجمعة

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بخالص التعازي في وفاة الصحفي بجريدة "لو ناسيونال إيكو"، الطاهر بوجمعة.

وجاء في نص التعزية: "ببالغ التأثر، تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ انتقال الصحفي بجريدة Le national éco الطاهر بوجمعة إلى جوار ربه".

وأمام هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال بـ "خالص التعازي إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الإعلامية كافة مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويرزق أهله جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".