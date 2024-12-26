آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي الطاهر بوجمعة

26 ديسمبر 2024 ()

38serv

+ -

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بخالص التعازي في وفاة الصحفي بجريدة "لو ناسيونال إيكو"، الطاهر بوجمعة.

وجاء في نص التعزية: "ببالغ التأثر، تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ انتقال الصحفي بجريدة Le national éco الطاهر بوجمعة إلى جوار ربه".

وأمام هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال بـ "خالص التعازي إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الإعلامية كافة مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويرزق أهله جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    هذا جديد القانون الأساسي للصحة

    14336 قراءة
  • 3

    برد شديد وثلوج على هذه المرتفعات

    13406 قراءة
  • 4

    القضاء على سرب من طيور "المينا" الخطيرة

    11129 قراءة
  • 5

    هذه الزيادات المرتقبة في أجور الأساتذة

    10265 قراءة