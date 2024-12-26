الفريق أول السعيد شنقريحة يكرم بالوسام والدرع الذهبيين

خص الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، بتكريم خاص بمنحه الوسام الذهبي من الدرجة الأولى الموسوم بالقادة العظماء والدرع الذهبي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "عرفانا وتقديرا لما يقدمه من دعم مستمر للرياضة العسكرية ومساهمته في تحقيق شعار الاتحاد العربي للرياضة العسكرية (الأخوة عبر الرياضة)، خص السيد الفريق أول، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، بتكريم خاص بمنحه الوسام الذهبي من الدرجة الأولى الموسوم بالقادة العظماء والدرع الذهبي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية".

وقد تسلم هذا الوسام "السيد اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد الفريق أول، وذلك خلال حفل اختتام البطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية، المقامة على مستوى مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون بالناحية العسكرية الأولى"، وفقا لذات البيان.