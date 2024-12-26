آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

تونس: لقاء بين قنصل الجزائر بالكاف والي جندوبة

26 ديسمبر 2024 ()

38serv

+ -

التقى قنصل الجزائر بالكاف التونسية، مصطفى بوذيب، اليوم، والي ولاية جندوبة هشام الحسومي، لمناقشة قضايا تخص التعاون وتنمية المناطق الحدودية .

وجرى خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الجارية للقاء منتظر حول تنمية المناطق الحدودية بين البلدين، يعقد في طبرقة بين السابع والتاسع يناير المقبل .

ويبحث اللقاء سبل تطوير وتنمية المناطق المتواجدة على الشريط الحدودي بين الجانبين وطرح مقترحات عملية في هذا الاتجاه، وتعزيز التعاون بين الولايات الحدودية الجزائرية والتونسية .

وتم خلال اللقاء بحث سبب تطوير إستغلال قطار المسافرين الذي بات يربط بين عنابة وتونس،ما يعزز حركة تنقل الأشخاص، وبما ينعكس ايجابا على مختلف المجالات .

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    المغرب يحصد الخيبة والعار

    7517 قراءة
  • 3

    القبض على سفاح "صيدنايا"

    6018 قراءة
  • 4

    أحداث مقابلة جاراف-اتحاد الجزائر: عقوبات "الكاف"

    3065 قراءة
  • 5

    حلايمية ينقذ المولودية (فيديو)

    2910 قراءة