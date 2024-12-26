تونس: لقاء بين قنصل الجزائر بالكاف والي جندوبة

التقى قنصل الجزائر بالكاف التونسية، مصطفى بوذيب، اليوم، والي ولاية جندوبة هشام الحسومي، لمناقشة قضايا تخص التعاون وتنمية المناطق الحدودية .

وجرى خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الجارية للقاء منتظر حول تنمية المناطق الحدودية بين البلدين، يعقد في طبرقة بين السابع والتاسع يناير المقبل .

ويبحث اللقاء سبل تطوير وتنمية المناطق المتواجدة على الشريط الحدودي بين الجانبين وطرح مقترحات عملية في هذا الاتجاه، وتعزيز التعاون بين الولايات الحدودية الجزائرية والتونسية .

وتم خلال اللقاء بحث سبب تطوير إستغلال قطار المسافرين الذي بات يربط بين عنابة وتونس،ما يعزز حركة تنقل الأشخاص، وبما ينعكس ايجابا على مختلف المجالات .