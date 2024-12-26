البطولة العربية العسكرية للملاكمة: الجزائر تتصدر المنافسة

أنهى المنتخب الوطني العسكري للملاكمة منافسات البطولة العربية العسكرية في طبعتها الثالثة التي اسدل الستار عليها مساء يوم الخميس بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية الشهيد "مسعود بوجريو" بالناحية العسكرية الأولى بالجزائر العاصمة، في المتربة الأولى برصيد 12 ذهبية وميدالية واحدة فضية، حسبما أوضحه بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أن "هذه البطولة التي جمعت 35 ملاكما، شهدت منافسة قوية بين الملاكمين في مختلف الأوزان، وسادتها روح رياضية عالية".

وأوضح البيان أن "ملاكمونا حصدوا 12 ميدالية ذهبية وميدالية واحدة فضية، في حين عادت المرتبة الثانية لمنتخب تونس الذي تحصل على ميدالية ذهبية، ميداليتين فضيتين وميدالياتين برونزيتين، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب منتخب المملكة العربية السعودية الذي تحصل على خمسة ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين، فيما تم توزيع جوائز تشجيعية لباقي المنتخبات".

كما أضاف البيان أن "أشرف السيد اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، هو الذي أشرف على مراسم اختتام البطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية على مستوى مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون بالناحية العسكرية الأولى".

وعرفت مراسم اختتام هذه المنافسة الرياضية الدولية، حضور أعضاء من الحكومة، مديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، ممثلي السلك الديبلوماسي للبلدان المشاركة، رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية لجامعة الدول العربية رفقة أعضاء وممثلي اللجان التابعة للاتحاد، بالإضافة إلى رؤساء الوفود الرياضية للمنتخبات المشاركة وشخصيات رياضية وطنية.

وفي كلمته الاختتامية، أكد اللواء الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني على أهمية الرياضة في تعزيز العلاقات بين القوات المسلحة والشعوب بصفة عامة، كما هنأ المتوجين في هذه البطولة متمنيا للجميع المزيد من التألق في المنافسات القادمة.

وبالمناسبة، قال:"إن السير الحسن للبطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة، الذي كان من نصيب الجزائر شرف احتضانها، يبرز بوضوح الأهمية الحيوية التي تلعبها الرياضة في التفاهم والحوار بين الأمم وشعوب المعمورة".

وأضاف قائلا "لقد عشنا وقائع هذه البطولة التي سادتها المنافسة النزيهة والروح الرياضية العالية، وإن كان لابد من تقديم التهاني الخالصة للرياضيين والفرق الفائزة، فإنني في نفس الوقت، أنتهز هذه الفرصة لأشجع أولئك الذين لم يسعفهم الحظ في الفوز وأتمنى لهم المثابرة والاجتهاد والنجاح في المنافسات القادمة".