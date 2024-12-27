بداري يتحدث عن اعتماد الشهادة المزدوجة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أنه تم منذ الدخول الجامعي 2023-2024 إدراج تكوينات تتوج بشهادة مزدوجة ببكالوريا واحدة ليتم توسيعها مع الدخول الجامعي الجاري "بتأهيل 13 عرض تكوين جديد على مستوى 7 جامعات".

وأضاف الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أمس الخميس، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه "تم تدعيم تلك الجهود بتأهيل عروض تكوين لتحضير شهادة جامعية ذات كفاءات مزدوجة، وهو ما من شأنه إتاحة الفرصة للطالب الجامعي لمزاولة التكوين في أكثر من تخصص في نفس الوقت "بشكل يمكنه من اكتساب كفاءات تتماشى ومتطلبات التغير السريع في المهن".

وبشأن عملية التوظيف، أوضح بداري أن "العملية شملت 8000 أستاذ باحث في مناصب دائمة في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، خلال سنة 2023، وفي 2024 تم توظيف 1725 أستاذ مساعد، مما سمح بتخفيض المعدل الوطني للتأطير البيداغوجي".

وبخصوص لجوء بعض الجامعات إلى توظيف أساتذة مؤقتين لضمان التأطير، أشار الوزير إلى أن الاستعانة بهؤلاء الأساتذة تتم في "حالات استثنائية فقط" كتعويض الأساتذة المستفيدين من تربصات طويلة المدى أو تعويض الأساتذة المستفيدين من العطل المرضية طويلة المدى.