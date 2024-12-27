أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، حرص قطاعه على تعميم تجربة المدرسة النموذجية، إلى أقسام السنوات، الثالثة، الرابعة و الخامسة ابتدائي".

أبرز الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أمس الخميس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا التوجه يندرج في إطار "تنفيذ تعليمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بتجهيز 50 بالمائة من مجموع الابتدائيات بالألواح الالكترونية مع نهاية 2025".

وأشار، الوزير إلى أن استخدام الألواح الالكترونية، "يعد من بين الاجراءات المتخذة من أجل تخفيف وزن المحفظة المدرسية، فضلا عن توفير نسخ ثانية من الكتب المدرسية خاصة بالطور الابتدائي"، مشيرا بالمناسبة إلى "إمكانية مراجعة المناهج التربوية وإيجاد السبل العلمية والعملية للتخفيف من ثقل المحفظة المدرسية".

من جهة أخرى جدد الوزير التذكير بأن المؤسسات التعليمية "تبقى مفتوحة أمام التلاميذ خلال العطل المدرسية لتقديم دروس الدعم لفائدتهم".