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العالم

اليمن تستهدف تل أبيب (فيديو)

27 ديسمبر 2024 ()

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أفادت الجبهة الداخلية الصهيونية، فجر اليوم الجمعة، إن صفارات الإنذار دوت في عشرات المناطق وسط الكيان، إثر رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وزعمت قوات الاحتلال الصهيوني، أنه اعترض الصاروخ اليمني قبل دخوله أجواء الأراضي المحتلة.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال "إطلاق صفارات الإنذار في منطقة غوش دان والساحل، إثر إطلاق صاروخ من اليمن".

وتحدث الإسعاف الصهيوني عن إصابة 18 شخصا خلال التدافع وهم في طريقهم إلى المنطقة المحمية إثر إطلاق الصاروخ.

 

 

 

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