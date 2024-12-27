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العالم

هكذا تم اغتيال إسماعيل هنية

27 ديسمبر 2024 ()

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كشفت وسائل إعلام عبرية أن عملية اغتيال الرئيس الأسبق للمكتب السياسي لحركة المقاومة "حماس"، إسماعيل هنية، تمت عبر قنبلة زُرعت في وسادته داخل غرفته في طهران، حيث كان يشارك في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

من جهته، أكد وزير دفاع الاحتلال الصهيوني، يسرائيل كاتس، لأول مرة، مسؤولية الكيان عن العملية التي نُفذت في 31 جويلية 2024، وذلك في خطاب ألقاه خلال حفل تكريم نظمته وزارة الأمن والجيش الصهيوني.

وقالت القناة 12 العبرية إنها ستنشر، السبت المقبل، معلومات حصرية جديدة حول تفاصيل العملية التي أودت بحياة هنية ومرافقه.

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