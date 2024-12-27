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هياكل لتكوين المكلفين بتقديم الخدمات الصحية

27 ديسمبر 2024 ()

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أعلن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن استحداث هياكل لتكوين المكلفين بتقديم الخدمات الصحية، دون تقديم تفاصيل أكثر عن المشروع.

وأكد الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، "مواصلة العمل على تشييد الهياكل الصحية وتجهيزها بأحدث المستلزمات لتوفير خدمات صحية ترتقي إلى تطلعات المواطنين".

وفي هذا الصدد، أشار سايحي إلى "استلام عدة مستشفيات بعدة ولايات من الوطن، وذلك وفق الخريطة الصحية المرسومة"، مذكّرا بـ"حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على توفير رعاية صحية نوعية لكل المواطنين عبر جميع مناطق الوطن". بالإضافة إلى "تشييد 603 هياكل صحية منذ سنة 2020، مع العمل على توفير الطاقم البشري المؤهل".

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