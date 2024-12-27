عودة المنافسات الرياضية الجامعية من جديد

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الخميس، عن استئناف النشاطات الرياضية للجمعيات الجامعية، بعد انقطاع دام أكثر من 35 عاما.

وحسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الإجراء يأتي في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، المتعلق بإعادة إحياء الرياضة الجامعية. وبرمجت الوزارة عودة 25 جمعية رياضية جامعية لمنافسات الرابطات الجهوية في مختلف التخصصات الرياضية.

وأولى الفرق التي دخلت المنافسات، منذ الأسبوع الماضي، هي كل من أولمبيك جامعة بومرداس في كرة اليد ذكور، وعماد المستقبل لجامعة مستغانم في السباحة، وكذا نادي جامعة سطيف 2 في كرة السلة ذكور.

وسيتم إجراء أول مقابلة، غدا السبت، يشارك فيها نادي جامعة سطيف 2 في كرة السلة ذكور، ضمن بطولة الجهوي شرق، أمام فريق برج بوعريريج بمدينة عين أرنات بولاية سطيف.