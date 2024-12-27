غزة: مستشفى كمال عدوان تحت القصف

أكد العاملون في مستشفى كمال عدوان، شمالي غزة، أن القوات الصهيونية حاصرت المبنى، وأصدرت لهم أوامر بالإخلاء مع جميع المرضى، وذلك بعد تقارير عن غارة جوية قريبة، قالت وزارة الصحة المحلية إنها أسفرت عن مقتل حوالي 50 شخصا.

وقال مدير المستشفى، حسام أبو صفية، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، فجر الجمعة، إن "قوات الاحتلال تحاصر مستشفى كمال عدوان وتصدر أوامر بإخلائه".

وقالت ممرضة وصحفي داخل المستشفى، الواقع في منطقة بيت لاهيا في القطاع، الشيء ذاته، وفي الرسائل الصوتية التي استمعت إليها شبكة CNN، قالوا إن الناس هناك تلقوا أُوامر بمغادرة المستشفى والذهاب إلى ساحة المبنى.

وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة، أظهر مقطع فيديو شاركه الممرض، وليد البودي، الموجود أيضا داخل المستشفى، حريقا مشتعلا في قسم الأرشيف بالمستشفى، ويمكن سماع إطلاق نار كثيف في الخلفية.

وفي وقت متأخر، من سهرة أمس الخميس، قُتل نحو 50 شخصا، بينهم خمسة من العاملين في المجال الطبي، بعد غارات صهيونية في مكان قريب، وفقا لوزارة الصحة في غزة والدكتور أبو صفية.

وأضاف أبو صفية: "هناك ما يقرب من 50 شهيدا، بينهم ثلاثة من طواقمنا الطبية، تحت أنقاض مبنى مقابل مستشفى كمال عدوان، بعد غارة جوية شنتها قوات الاحتلال"، لافتا إلى أن من بين العاملين الثلاثة الذين قتلوا في المستشفى طبيب الأطفال الدكتور أحمد سمور.

كما قُتل فني مختبر وعامل صيانة، واثنان من المسعفين قتلا في غارة قرب المستشفى، بينما كانا في طريقهما إلى هناك، وأن "جثثهم لا تزال في الشارع ولا يستطيع أحد الوصول إليها".