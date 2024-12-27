هل فرّ ماهر الأسد إلى بغداد؟

بعد أيام من تداول أخبار مفادها أن ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، فر إلى العراق في الساعات الأولى من سقوط دمشق في يد الفصائل المسلحة، خرجت السلطات العراقية عن صمتها.

فقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إن ماهر الأسد لم يدخل العراق، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد السوداني، في تصريحات له، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "واع"، أن "الحكومة العراقية تحترم إرادة السوريين وتتطلع لعملية سياسية شاملة"، وتابع: "أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن، ونحن حريصون على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود"، لافتا إلى أن "ماهر الأسد لم يدخل العراق بعد سقوط النظام".

وتأتي تصريحات السوداني، بعد 24 ساعة من زيارة لوفد بلاده إلى دمشق، أمس الخميس، أجراها رئيس المخابرات، حميد الشطري، اجتمع فيها مع قائد الإدارة السورية، أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب.