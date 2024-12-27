40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

أدى حوالي 40 ألف فلسطيني، اليوم الجمعة، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال الصهيوني على الوصول إلى المسجد، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة تقدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، علما أن مستوطنين صهاينة أدوا طقوسا تلمودية عند "باب القطانين"، أحد أبواب الأقصى، بمناسبة ما يسمى الأعياد اليهودية، فيما منعت قوات الاحتلال عددا من المواطنين من الدخول إلى المسجد والصلاة فيه.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تمضي في فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، خاصة خلال أيام الجمعة. ويحرم الكيان الصهيوني آلاف المواطنين الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى القدس المحتلة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث يشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزه العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.