شحنة من الجزائر تفك أزمة غاز البوتان في تونس

أسهمت شحنة غاز أرسلتها الجزائر إلى تونس، تحوي خمسة آلاف طن من الغاز الموجه للاستعمال المنزلي، في تخفيف أزمة غاز البوتان في تونس، بعد فترة من معاناة السوق التونسية من نقص كبير في قوارير الغاز، كانت شهدتها في غضون الأيام الماضية.

وتم الانتهاء من تفريغ باخرة شحن قادمة من الجزائر، كانت قد رست، أول أمس الأربعاء، في ميناء بنزرت، محملة بخمسة آلاف طن من الغاز.

وقال مدير مركز شركة "عجيل غاز"، صالح البرقاوي، لوكالة الأنباء التونسية، إنه تم تجنيد كافة الوسائل اللوجستية والإطار البشري للمؤسسة لاستكمال عملية تفريغ حمولة السفينة، وتعبئتها في قوارير الغاز المنزلي، وتوجيهها لكافة مناطق الشمال، ولاسيما الشمال الغربي، التي تشهد حاليا موجة برد قوية.

وكان رئيس الغرفة التونسية لموزعي قوارير الغاز، محمد منيف، قد أكد في وقت سابق أن أزمة التزوّد بقوارير الغاز المنزلي تشهد بوادر انفراج، بعد رسو باخرة الشحن القادمة من الجزائر، بعد خمسة أيام بقيت فيها الباخرة عالقة قرب الميناء بسبب الأحوال الجوية التي لم تسمح برسوها.

وكانت تونس قد شهدت، في غضون الأيام الماضية، أزمة في قارورات غاز البوتان، ما دفع بوزارة الطاقة التونسية إلى عقد اجتماع عاجل، الأربعاء الماضي، لبحث حلول للأزمة الراهنة. وتحتاج السوق المحلية في تونس يوميا إلى إنتاج 200 ألف قارورة غاز.



