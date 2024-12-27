الأزمة في بيت "السياربي" تتفاقم

تعرف تشكيلة شباب بلوزداد، التي ستواجه عشية اليوم، أولمبيك أقبو، غياب الحارس مصطفى زغبة والمهاجم إسلام سليماني. وكشف مصدر عليم لـ"الخبر"، أن الثنائي رفض قرار مدربهما، عبد القادر عمراني، بتحويلهما لمقاعد الاحتياط أمام أقبو، بعد أن كشف المدرب عن التشكيلة الأساسية، خلال الاجتماع التقني الذي جرى، صبيحة اليوم، فغادرا مقر إقامة الفريق مباشرة.

وبحسب ذات المصدر، فإن زغبة رفض مبررات مدربه بضرورة إعفائه بعد السداسية التي تلقاها مع الفريق في القاهرة، أمام الأهلي المصري، فيما يؤكد سليماني في كل مرة بأنه لم يعد للبطولة الجزائرية وشباب بلوزداد من أجل تسخين كرسي الاحتياط.

ويشهد بيت نادي أبناء لعقيبة منذ الهزيمة المذلة في القاهرة لحساب دوري المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، الأحد الماضي، عدة مشاكل بمغادرة مساعد المدرب عز الدين رحيم، وقرار اللاعب طلال بوصوف الرحيل عن الفريق فورا بعد ملاسنات مع مدربه في حصة الاسئتناف عقب العودة من مصر.