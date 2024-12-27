آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

غاز سيارة يقتل شخصا في باتنة

27 ديسمبر 2024 ()
+ -

 

توفي شخص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون فيما تم إسعاف آخر اليوم الجمعة ببلدية بريكة (باتنة)، حسب ما جاء في بيان لخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية.

وذكر البيان أن مصالح الحماية المدنية قد تدخلت صباح اليوم من أجل حالة تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من محرك السيارة التي كان محركها يشتغل وهي مركونة داخل مرآب بحي المجاهدين ببلدية بريكة.

وقد تسبب الحادث في وفاة شخص بعين المكان فيما أصيب آخر بضيق في التنفس تم إسعافه من طرف عناصر الحماية المدنية قبل نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بريكة الذي استقبلت مصلحة حفظ الجثت به جثمان الشخص المتوفي يضيف البيان.

وقد فتحت من جهتها المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    القبض على سفاح "صيدنايا"

    10262 قراءة
  • 3

    المغرب يحصد الخيبة والعار

    8706 قراءة
  • 4

    موجة برد قارس تجتاح 11 ولاية

    7962 قراءة
  • 5

    الفريق أول السعيد شنقريحة يكرم بالوسام والدرع الذهبيين

    5564 قراءة