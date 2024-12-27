غاز سيارة يقتل شخصا في باتنة

توفي شخص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون فيما تم إسعاف آخر اليوم الجمعة ببلدية بريكة (باتنة)، حسب ما جاء في بيان لخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية.

وذكر البيان أن مصالح الحماية المدنية قد تدخلت صباح اليوم من أجل حالة تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من محرك السيارة التي كان محركها يشتغل وهي مركونة داخل مرآب بحي المجاهدين ببلدية بريكة.

وقد تسبب الحادث في وفاة شخص بعين المكان فيما أصيب آخر بضيق في التنفس تم إسعافه من طرف عناصر الحماية المدنية قبل نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بريكة الذي استقبلت مصلحة حفظ الجثت به جثمان الشخص المتوفي يضيف البيان.

وقد فتحت من جهتها المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.