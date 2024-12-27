سوناطراك: بيان بخصوص مسابقة التوظيف

أعلن مجمع سوناطراك، في بيان له اليوم الجمعة، عن تعديل توقيت امتحان الفترة المسائية ليوم 3 جانفي 2025، وذلك على مستوى جميع المراكز المعنية بالمسابقة الوطنية للتوظيف الخاصة بها والمقررة خلال الفترة الممتدة من 29 ديسمبر 2024 إلى 4 جانفي 2025.

وجاء في البيان:" تعلم سوناطراك كافة المترشحين المبرمجين لاجتياز امتحان الفترة المسائية ليوم الجمعة 3 جانفي 2025، أنه تم إجراء تعديل طفيف في توقيت امتحان الفترة المسائية على مستوى جميع المراكز، وذلك على النحو التالي، من الساعة الثالثة مساء إلى الساعة الخامسة والنصف مساء، على خلاف الأيام الأخرى".

وبالمناسبة دعا المجمع جميع المترشحين المعنيين إلى "الالتزام بالتوقيت المعدل، مع التأكد من الحضور في الوقت المحدد وبحوزتهم جميع الوثائق المطلوبة"، يضيف البيان ذاته.