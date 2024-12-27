الوفاق في الوصافة، "السياسي" يتعثر و"السياربي" يؤكد عودته

التحق وفاق سطيف بوصافة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى بعد عودته بنقطة التعادل من تنقله إلى بسكرة لمواجهة الاتحاد المحلي، اليوم الجمعة، في إطار الجولة الـ 15.

وانتهت المواجهة على نتيجة التعادل السلبي رغم بعض المحاولات من الجانبين، حيث رفع أشبال المدرب بن دريس رصيدهم إلى النقطة الـ 21 مقتسمين المركز الثاني مع مولودية الجزائر، في حين تتواصل معاناة "أبناء الزيبان" الذين يقبعون في المركز الـ 15 برصيد 12 نقطة.

وبعد بداية موسم صعبة جدا، أكد شباب بلوزداد عودته القوية في البطولة وحقق فوزا ثمينا على حساب أولمبي آقبو بملعب 5 جويلية.

وجاء الانتصار بهدف وحيد سجله المهاجم مزيان في الدقيقة الـ 77 ليرتقي أشبال المدرب عبد القادر عمراني إلى المركز السادس يرصيد 19 نقطة مع 4 مقابلات متأخرة، وعلى العكس تماما يتواصل تقهقر ممثل الكرة البجاوية في جدول الترتيب بعد بداية مثالية.

ثالث مقابلة أجريت اليوم، شهدت استفاقة شبيبة الساورة التي أطاحت بالضيف شباب قسنطينة بهدفي بوشيبة وغراب في الدقيقتين 22 و64.

وتنفس أبناء الجنوب قليلا في جدول الترتيب وباتوا في المركز الـ 12 برصيد 16 نقطة، في حين يتراجع أشبال المدرب خير الدين مضوي للمركز الخامس برصيد 20 نقطة.

وكانت الجولة الـ 15 قد افتتحت أمس بإجراء ثلاث مقابلات شهدت عودة مولودية الجزائر ونادي بارادو بالفوز من تنقلهما إلى مقرة ومستغانم، فيما اكتسح اتحاد الجزائر ضيفه القادم من وهران بثلاثية نظيفة، وتختتم غد الأحد بمقابلتين تجمع الأولى بين المتصدر شبيبة القبائل والمضيف أولمبي الشلف، أما الثانية فتجري في البيض بين المولودية المحلية واتحاد خنشلة.

النتائج والترتيب:

الخميس:

نجم مقرة - مولودية الجزائر 1-2

ترجي مستغانم - نادي بارادو 0-2

اتحاد الجزائر - مولودية وهران 3-0

الجمعة:

اتحاد بسكرة - وفاق سطيف 0-0

شباب بلوزداد - أولمبي أقبو 1-0

شبيبة الساورة - شباب قسنطينة 2-0

السبت 28 ديسمبر

مولودية البيض - اتحاد خنشلة

أولمبي الشلف - شبيبة القبائل

الترتيب : نقاط لعب

1. شبيبة القبائل 24 13

2 .مولودية الجزائر 21 12

--. وفاق سطيف 21 15

4. اتحاد الجزائر 20 11

--.شباب قسنطينة 20 13

6. شباب بلوزداد 19 11

--. نادي بارادو 19 12

8. مولودية وهران 18 14

9. اتحاد خنشلة 17 13

--. أولمبيك آقبو 17 14

--. جمعية الشلف 17 14

12. شبيبة الساورة 16 14

13. نجم مقرة 15 15

14. مولودية البيض 14 13

15. ترجي مستغانم 12 14

-- . اتحاد بسكرة 12 14.