مأساة إيبوسي كادت تتكرر في بسكرة (فيديو)

شهدت مقابلة الجولة الـ 15 من الرابطة المحترفة الأولى بين اتحاد بسكرة ووفاق سطيف، اليوم الجمعة، حادثة مؤسفة عندما كاد مقذوف طائش أن يتسبب في كارثة.

وكانت المقابلة تجرى في ظروف طبيعية على ملعب الـ 18 فيفري ببسكرة، قبل أن يقع لاعب وفاق سطيف صالح بوشامة أرضا في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني ليتبين بعدها أنه تلقى إصابة بحجر رمي من المدرجات.

وبينت اللقطات التلفزيونية المعادة أن الأمر لا يتعلق بحادثة بسيطة نظرا لحجم المقذوف الكبير الذي أصاب مباشرة رأس اللاعب وكان قد يتسبب في وفاته لولا لطف الله.

وتدخل الطاقم الطبي لوفاق سطيف من أجل إسعاف اللاعب وتم وضع ضمادات على رأسه من أجل إيقاف النزيف، حيث عاد بعدها لاستكمال الدقائق المتبقية من المواجهة رغم الإصابة التي كانت تبدو بليغة.

وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان مأساة اللاعب الكاميروني البيرت إيبوسي الذي توفي بملعب الفاتح نوفمبر بتيزي وزو سنة 2014 بعد إصابته بحجر على مستوى الرأس خلال مقابلة في البطولة الوطنية بين شبيبة القبائل واتحاد الجزائر.

ورغم العقوبات التي تسلطها لجنة الانضباط على مختلف الأندية منذ بداية الموسم، لا يكاد يخلو أسبوع من أحداث عنف مؤسفة بمختلف ملاعب الوطن.