صنعاء تحت القصف مجددا

أفادت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله في اليمن تعرض العاصمة صنعاء لعدوان جديد، مساء اليوم الجمعة.

وحسب ذات القناة فإن العدوان نفذه طيران أمريكي وبريطاني استهدف بغارة حديقة 21 سبتمبر -الفرقة سابقا- بمديرية معين في صنعاء.

من جهتها، كشفت القناة 12 العبرية عن قصف مواقع عدة في صنعاء، مضيفة أن والولايات المتحدة الأمريكية هي من تنفذ الهجمات على الأرجح.

وأفادت الجبهة الداخلية الصهيونية، فجر اليوم الجمعة، إن صفارات الإنذار دوت في عشرات المناطق وسط الكيان، إثر رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وكان الجيش الصهيوني، قد أعلن أمس الخميس شن هجمات على عدة أهداف في اليمن مرتبطة بجماعة الحوثي بما في ذلك مطار صنعاء الدولي وثلاثة موانئ على الساحل الغربي لليمن.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي عن مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء الهجمات الصهيونية.