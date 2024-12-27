عمراني يتحدث عن قضيتي سليماني ورحيم

تحدث مدرب شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، عن قضيتي هداف المنتخب الوطني، إسلام سليماني ومساعده المغادر عز الدين رحيم، اللتين تسيلان الكثير من الحبر في الفترة الأخيرة خاصة بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها الفريق في دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري، الأحد الماضي.

وقال عمراني في ندوة صحفية أعقبت مقابلة أولمبي آقبو، اليوم الجمعة: "ليس من عادتي الحديث عن المساعدين أو اللاعبين، كل ما أقوله 'حسبي الله ونعم الوكيل'، بالنسبة لقضية سليماني، هناك إدارة مكلفة بالأمر، تستطيعون طرح السؤال على الرئيس، هناك أشياء تحصل داخل البيت من المنطقي أن تبقى داخل البيت".

وتابع التقني التلمساني: "في كرة القدم، قد تحدث أشياء داخل أي فريق، خاصة بعد الهزيمة، ليس في هذا السن الذي أتكلم فيه بشكل سيئ عن لاعبين أو مدربين خاصة أنني ساعدتهم، رحيم قضى معي عاما الموسم الماضي في شباب قسنطينة، أعتقد أن هذه الإجابة تكفي".

وواصل المهاجم المخضرم إسلام سليماني مقاطعة النادي العاصمي وغاب عن مواجهة الجولة الـ 15 من الرابطة المحترفة الأولى، التي فاز بها زملاء مزيان أمام أولمبي آقبو بهدف وحيد على ملعب 5 جويلية.

وكان المدرب المساعد عزالدين رحيم قد قرر مغادرة الطاقم الفني لشباب بلوزداد بعد الهزيمة الكبيرة في القاهرة، وتحدثت تقارير صحفية عن وجود خلافات مع المدرب الرئيسي عبد القادر عمراني.