نقابة مديري المدارس الابتدائية تحتج

اجتمع، اليوم الجمعة، بولاية الوادي، المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية في جلسة طارئة خصصت لإبداء رأي التنظيم من القانون الأساسي.

وجاء في بيان النقابة عقب الاجتماع "بعد اطلاعنا على العرض الملخص لمشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والنظام التعويضي واللذان جاءا مخيبين لآمال وتطلعات مديري المدارس الابتدائية سيما ما تعلق بالتنصيف، الترقية، تثمين الشهادة، النظام التعويضي (منحة المسؤولية والتأطير)".

وتأسفت النقابة لما أسمته "إصرار الجهات الوصية على التمييز والنظرة الدونية لمديري المدارس الابتدائية مقارنة مع نظرائهم من مديري المراحل التعليمية الأخرى".

وفي ختام البيان دعت النقابة مديري الطور الابتدائي للتجند كما قررت مراسلة الهيئات العليا في البلاد وممثلي الشعب لطرح انشغالاتهم بخصوص ما تضمنه القانون الأساسي.