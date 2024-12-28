بلاغ هام لفائدة أصحاب المركبات المرقمة 2023

وجهت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، بلاغا هاما، إلى أصحاب المركبات الخاصة المرقمة في سنة 2023.

وأفاد بيان لذات المؤسسة، صدر يوم الخميس الماضي، بأن أصحاب المركبات السياحية المرقمة في سنة 2023، والتي وضعت في السير منذ سنتين "ملزمون بعرض مركباتهم للمراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل، وذلك ابتداء من تاريخ 2 جانفي 2025".

وأضاف المصدر أن "العملية تتم حسب تاريخ إصدار بطاقة الترقيم الخاص بكل مركبة، المسجل في الأعلى على اليسار"، وذلك حسب أمثلة، وضعتها المؤسسة، بطاقة ترقيم المركبة الصادرة في 2 جانفي 2023: يجب إجراء المراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ 2 جانفي 2025، وبطاقة ترقيم المركبة الصادرة في 1 فيفري 2023: يجب إجراء المراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ1 فيفري 2025.

وفي هذا الخصوص، طلبت المؤسسة من كافة أصحاب هذه الفئة من المركبات "الالتزام بتطبيق مضمون البلاغ، من خلال عرض مركباتهم على وكالات المراقبة التقنية المعتمدة في الآجال المحددة، وفقا لتاريخ إصدار بطاقة الترقيم لكل مركبة".