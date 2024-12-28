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أخبار الوطن

الرئيس تبون يعزي..

28 ديسمبر 2024 ()

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حضر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، مراسم تشييع جثمان الفقيد، المجاهد والمربي الحاج سليمان بن محمد بللو، والد وزير الثقافة والفنون زهير بللو.

ووفق بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فإن "الوزير بلمهدي، رفقة مدير ديوان الوزير الأول، نقل رسالة تعزية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع والي ولاية غرداية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، إلى عائلة الفقيد".

ويُعدّ "الحاج سليمان" أحد أعلام غرداية البارزين، كرّس حياته لخدمة الوطن وتربية الأجيال، وترك بصمة لا تُنسى في قلوب محبيه وأبناء بلدته.

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