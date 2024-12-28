الكاف: 2024 كانت سنة إيجابية لـ"الخضر"

اعتبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن سنة 2024 كانت إيجابية بالنسبة للمنتخب الجزائري، الذي عرف كيف يستعيد بريقه مع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

وأشارت "الكاف"، عبر مقال نشره الموقع الرسمي للهيئة القارية، إلى البداية المعقدة للمنتخب الجزائري، خلال سنة 2024، حيث سجل نتائج مخيبة تحت قيادة جمال بلماضي، في مشاركته الأخيرة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، عندما خرج من الدور الأول.

وأشادت "الكاف" إلى النتائج الممتازة التي حققها رفقاء رامي بن سبعيني بعد تعيين المدرب بيتكوفيتش الذي عرف، حسبها، كيف يقود "الأفناك" لاستعادة بريقهم.

وذكرت "الكاف"، عبر موقعها دائما، أن "الخضر" أنهوا تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب في صدارة مجموعتهم، بعد مشوار مثالي جمعوا خلاله 16 نقطة من 18 الممكنة.

وعادت "الكاف" إلى مشوار "الخضر" في تصفيات مونديال 2026، وكيف تداركوا الموقف بعد خسارة مفاجئة أمام منتخب غينيا بملعب نيلسون مانديلا ليتصدروا مجموعتهم، إلى جانب منتخب موزمبيق برصيد 9 نقاط.