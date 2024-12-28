هذا هو الوزن الأقصى للوثائق التي يمكن إرسالها عبر البريد

ذكّرت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم السبت، بالخدمات التي تسمح للمواطنين بإرسال وثائق وبضائع متنوعة عبر نظامها البريدي.

وحددت مؤسسة بريد الجزائر، في بيان، الوزن الأقصى للوثائق التي يمكن إرسالها عبر البريد، يتنوع حسب النوع، حيث "يسمح بإرسال البطاقات البريدية حتى وزن 20 غراما، ويمكن إرسال المطبوعات ونماذج المنتجات حتى وزن 200 غرام".

فيما يسمح بإرسال الرسائل والرزم البريدية بوزن يصل إلى كيلوغرامين اثنين، والجرائد والمنشورات الدورية يصل الوزن المسموح به لهذه الوثائق إلى 3 كيلوغرامات. وبالنسبة للطرود، فيمكن إرسالها بوزن يصل إلى 20 كيلوغراما.