عقوبات ثقيلة في انتظار اتحاد بسكرة

بات فريق اتحاد بسكرة معرضا لعقوبة ثقيلة من طرف لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة، على خلفية الحادث الخطير الذي تعرض له لاعب وفاق سطيف، صلاح بوشامة، أمس الجمعة، بملعب العالية بمدينة بسكرة.

وكشف مصدر عليم أن الاتحاد معرض لعقوبة تتراوح بين 4 إلى 6 مباريات دون حضور الجمهور، مع قضاء نصف العقوبة خارج ملعب العالية (الاستقبال خارجه) في انتظار الإعلان عن القرار بعد غد الإثنين.

وأشارت تقارير الرسميين، التي تم تحويلها إلى لجنة الانضباط، إلى الحادثة المؤسفة والخطيرة التي تعرض لها مهاجم وفاق سطيف، بوشامة، أمس الجمعة، بملعب العالية، والذي أنقذته العناية الإلهية، بعد أن أصيب بحجر على مستوى الرأس طرحه أرضا، وهي اللقطة التي التقطها مصور التلفزيون العمومي، والتي تم تداولها لاحقا على نطاق واسع محليا وحتى دوليا.

وكان لافتا أن إصابة المهاجم الشاب للوفاق حدثت تقريبا في حدود منتصف الملعب، بعيدا عن مدرجات الفريق المحلي، ما أثار الشكوك أن المقذوف انطلق من المنصة الشرفية (الأقرب) للملعب.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان ما عاشه ذات الملعب في أكتوبر 2019، بمناسبة مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر، عندما أصيب حكم المباراة بوزرار أحمد بحجر قادم من المدرجات، اضطره إلى توقيف المباراة مباشرة (الدقيقة 64). وقبله ما حدث في ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، في أوت 2014، مع فاجعة مقتل اللاعب الكاميروني لشبيبة القبائل، ألبرت إيبوسي.

وكان لافتا في هذا التجاوز الخطير، الحديث عن التقصير واللامبالاة التي قابل بها الطاقم الفني والطبي لوفاق سطيف، ومعه طاقم التحكيم، إصابة بوشامة، عندما طلب من اللاعب استئناف اللعب بمجرد تضميد رأسه، في وقت لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تلح وتشدد على ضرورة إخراج اللاعب فورا من الميدان، في حال إصابته على مستوى الرأس، وتحويله مباشرة للكشف، خوفا من تعرضه لارتجاج دماغي أو نزيف داخلي، قد يهدد سلامته وحياته.

وتأتي هذه الحادثة الخطيرة لتؤكد، للمرة الألف، ضرورة البحث عن آليات أخرى لمواجهة مارد العنف، في ظل عدم جدوى العقوبات الحالية، ومنها عقوبة اللعب دون حضور الجمهور.