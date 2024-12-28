بوتين يعتذر لعلييف

قال الكرملين، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قدم اعتذاره لنظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، عن تعرض طائرة أذربيجانية لحادث مأساوي في المجال الجوي الروسي، الأربعاء الماضي.

وأفاد الكرملين، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، نقلته "روسيا اليوم"، بأن بوتين اتصل هاتفيا بعلييف، و"تناولت المكالمة بشكل مفصل القضايا المتعلقة بتحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، يوم 25 ديسمبر، بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان".

وتابع البيان أن بوتين "اعتذر عن وقوع الحادث المأساوي في الأجواء الروسية، وأعرب مرة أخرى عن تعازيه العميقة والصادقة لذوي الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وقد تحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، كانت في طريقها من باكو إلى غروزني، صباح الأربعاء الـ25 من ديسمبر الجاري، بالقرب من مدينة أكتاو، غربي كازاخستان.

ووفقا لوزارة الطوارئ الكازاخستانية، كانت الطائرة تقل 69 شخصا، بمن فيهم 5 من أفراد الطاقم، وهم مواطنون من أذربيجان وروسيا ودول أخرى، ونجا 32 منهم نقلوا إلى المستشفيات.