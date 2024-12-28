وزير الصحة يطمئن

طمأن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم السبت من تيبازة، الأسلاك المشتركة ومستخدمي الإدارة والمتصرفين الصحيين بخصوص انشغالاتهم المهنية، وقال إن التكفل بهم سيكون من خلال قانون الوظيف العمومي، وأن المشاريع موجودة على مستوى الوظيف العمومي وسيدعمها كغيرها، كون قطاع الصحة منسجم و لا يمكن تجزيئه.

وقال الوزير سايحي إن مصادقة رئيس الجمهورية على قوانين قطاع الصحة إنجاز كبير تم بفضل الشركاء الاجتماعيين ومجهودات الإدارة المركزية الذين قدموا اقتراحات في صلب التوجه الذي تعرفه البلاد بتثمين العنصر البشري، عن إنشاء معهد وطني للتكوين العالي في التخدير والإنعاش بولاية تيبازة، سيعزز الجانب التكويني لمستخدمي هذا التخصص، واعتبر المسؤول الأول عن قطاع الصحة موضوع التخدير مسألة حيوية جدا في قطاع الصحة وضرورة الاهتمام به، وتنظيم ملتقيات علمية في هذا الجانب بمخرجاتها من توصيات وإجراءات عملية لحماية المريض، هي في صلب الرؤية الاستراتيجية لوزارة الصحة.

وأكد الوزير على ضرورة التكافل والتآزر بين الفريق الطبي، وقال إن المسؤولية الفردية والجماعية في الهيكل الصحي تعتمد على ضرورة التكافل والتآزر في فريق العمل مما يستدعي أن تكون لمستخدمي الصحة المسؤولية في تحمل الجانب العملي في صيانة الأجهزة والمستشفى وكذا التكفل بالمريض.

كما كشف الوزير عن الرفع من مستوى التكوين لمستخدمي التخدير والإنعاش، وقال إن هذا السلك يجب أن يكون له تكوين عالي بكالوريا زائد 5 سنوات، لافتا إلى إنشاء معهد وطني للتكوين العالي في مجال التخدير يضع المكانة التي يتوجب أن تكون لمستخدمي التخدير.

وخلال زيارته المستشفى عبد القادر تقزايت كشف سايحي عن تحويل مصلحة أمراض القلب والشرايين إلى قطب امتياز بالنظر لمستوى التميز في التكفل بمرضى القلب بهذه الأخيرة، مؤكدا أنه سيدعم المصلحة التي تتوفر على تجهيزات طبية متطورة وفريق طبي لتكون قطب امتياز للتكفل بالمرضى على مستوى عالي.