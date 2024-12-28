حادثة بسكرة: إدارة الوفاق توضح

نشر نادي وفاق سطيف، اليوم السبت، بيانا، بخصوص حادثة اللاعب صالح بوشامة الذي تعرض لإصابة على مستوى الرأس نتيجة رشق بحجر من قبل أحد المشجعين في المباراة التي جمعت فريق وفاق سطيف باتحاد بسكرة على ملعب هذا الأخير.

وطمأنت الإدارة السطايفية بأن "حالة اللاعب جيدة ولا تستدعي القلق، حيث قام الطاقم الطبي بإجراء الفحص الأولي على مستوى أرضية الميدان فور وقوع الحادثة".

وردت الإدارة، من خلال البيان، على الانتقادات التي وجهت للطاقم الطبي للنادي الذي سمح للاعب بمواصلة اللعب، حيث أكدت أنه "تم تقييم الإصابة وفقًا لنظام تصنيف ومعايير طبية محددة، واعتبر أن الحالة ليست خطيرة، مما سمح للاعب بإكمال المباراة حتى نهايتها، مع استكمال الإجراءات الطبية فور انتهاء المباراة، وإعادة تقييم الإصابة بشكل دقيق وكامل".

وأضاف ذات البيان: "كما تم بطلب من الطبيب إجراء تصوير للدماغ لاستبعاد أي مضاعفات مقطع داخل الجمجمة، وجاءت نتائج التصوير طبيعية وسليمة".

ومن المنتظر أن يتعرض نادي اتحاد بسكرة لعقوبة ثقيلة من طرف لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة على خلفية الحادث الخطير الذي أعاد إلى الأذهان مأساة اللاعب الكاميروني إيبوسي.