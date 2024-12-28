الرائد يسقط في الشلف (فيديو)

أطاح أولمبي الشلف، مساء اليوم السبت، برائد ترتيب الرابطة المحترفة الأولى، شبيبة القبائل في ختام الجولة الخامسة عشرة.

ولم ترق المواجهة إلى تطلعات الجمهور الغفير الذي غصت به مدرجات ملعب محمد بومزراق في الشلف، وصنعت تقنية "الفار" الحدث بعدما ألغت ركلة جزاء للمحليين صفرها الحكم في الشوط الأول واحتسبت أخرى لم ينتبه لها حكم المقابلة في الوقت بدل الضائع، سددها المهاجم الطوغولي إيفرا بنجاح رغم أن الحارس حديد كان قريبا من صدها وسط فرحة عارمة لـ "الشلفاوة".

ورغم أن أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة حافظوا على صدارة الترتيب في نهاية الجولة برصيد 24 نقطة، غير أنهم مرشحون لفقدانها بعد تسوية الرزنامة في ظل امتلاك أندية أخرى عدة مقابلات متأخرة.

في المقابل ينهي أبناء الونشريس مرحلة الذهاب برصيد 20 نقطة، وهي حصيلة إيجابية بالنظر إلى بداية الموسم الصعبة التي كادت تعصف بالمدرب سمير زاوي.

في مقابلة أخرى، عمق اتحاد خنشلة جراح مولودية البيض وأطاح به على ملعبه بنتيجة هدفين مقابل هدف، وهو ما سمح لـ "السيسكاوة" برفع رصيدهم إلى النقطة الـ 20، في حين يقبع فرسان الهضاب في المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة.

النتائج والترتيب:

الخميس:

نجم مقرة - مولودية الجزائر 1-2

ترجي مستغانم - نادي بارادو 0-2

اتحاد الجزائر - مولودية وهران 3-0

الجمعة:

اتحاد بسكرة - وفاق سطيف 0-0

شباب بلوزداد - أولمبي أقبو 1-0

شبيبة الساورة - شباب قسنطينة 2-0

السبت:

مولودية البيض - اتحاد خنشلة 1-2

أولمبي الشلف - شبيبة القبائل 1-0

الترتيب : نقاط لعب

1. شبيبة القبائل 24 14

2 .مولودية الجزائر 21 12

--. وفاق سطيف 21 15

4. اتحاد الجزائر 20 11

--.شباب قسنطينة 20 13

--. اتحاد خنشلة 20 14

--. جمعية الشلف 20 15

8. شباب بلوزداد 19 11

--. نادي بارادو 19 12

10. مولودية وهران 18 14

11. أولمبيك آقبو 17 14

12. شبيبة الساورة 16 14

13. نجم مقرة 15 15

14. مولودية البيض 14 14

15. ترجي مستغانم 12 14

-- . اتحاد بسكرة 12 14.