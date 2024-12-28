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حركة جزئية في السلك الدبلوماسي

28 ديسمبر 2024 ()

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أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.      

وأوضح ذات البيان أنه "وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور، أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية شملت 28 سفيرا و6 قناصل عامين و5 قناصل".        

وأشار ذات المصدر إلى أن "هذه التعيينات الجديدة تندرج في إطار تحسين أداء الجهاز الدبلوماسي أمام رهانات الحالية كما تهدف إلى ضمان تكفل أمثل بجاليتنا الوطنية بالخارج".      

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أن "هذه التعيينات ستدخل حيز التنفيذ فور استكمال الإجراءات التنظيمية المعمول بها".

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