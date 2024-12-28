قاصر يثير الرعب في الجلفة

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية الجلفة، خلال الأسبوع الماضي، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 16 عامًا متورط في ثماني قضايا سرقة بالتسلق من داخل المساكن.

وحسب بيان ذات الهيئة الأمنية، اليوم السبت، فقد جاءت العملية عقب تلقي العديد من الشكاوى والبلاغات حول حوادث السرقة بالتسلق التي شهدتها مدينة الجلفة. وأسفرت التحريات الدقيقة التي أجرتها مصالح الأمن عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه متلبسًا أثناء محاولته سرقة إحدى العمارات.

وعثرت الشرطة بحوزته على دراجة كهربائية (تروتينات)، وثلاثة هواتف ذكية، ولوح إلكتروني، وخاتمين من المعدن الأصفر، إضافة إلى قطعة من المخدرات (كيف معالج).

وخلال التحقيقات، تبين تورط المشتبه فيه في سبع قضايا سرقة أخرى باستخدام أسلوب التسلق، حيث استغل بنيته الجسدية الصغيرة للدخول إلى المنازل واختيار فترة الليل لتنفيذ جرائمه. كما ثبت ضلوعه في قضية تحطيم عمدي لملك الغير.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية.