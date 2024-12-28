"لا توجد نار في بيت المولودية"

خرج رئيس مولودية الجزائر، اليوم السبت، عن صمته وتحدث عن وضعية النادي الذي يسجل نتائج متذبذبة في بداية هذا الموسم عجلت برحيل المدرب الفرنسي باتريس بوميل.

وقال حاج رجم على هامش حفل تجديد العقد بين بطل الجزائر وشركة "هايسنس": "كل الفرق تمر بمرحلة فراغ وهو ما نشاهده عادة في الدوريات الأوروبية، اللاعبون والإدارة قادرون على هذه المسؤولية الصعبة، الفريق يلعب كرة جميلة ويقدم أداء ممتع، لا نزال ننافس على كل الجبهات، البطولة، كأس الجمهورية وكأس إفريقيا، نحتاج إلى دعم كل الجميع في هذه الظرف بالذات، لا توجد نار في بيت مولودية الجزائر".

ورد ذات المتحدث عن سؤال حول قضية المهاجم أندي ديلور الذي سافر إلى فرنسا وغاب عن المواجهة الأخيرة ضد نادي مقرة في البطولة، قائلا: "ديلور لاعب في مولودية الجزائر، الأمور سارت باحترافية، البعض يبحث عن المشاكل الصغيرة من أجل تضخيمها، مولودية الجزائر فريق محترف وكل شيء بخير، يجب ترك الفريق يعمل في صمت، نتواجد في وصافة ترتيب البطولة ولدينا فرصة من أجل التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وختم رئيس النادي العاصمي: "الفريق لم يشهد استقرارا منذ 14 سنة، نحن حاليا في الطريق الصحيح رغم بعض المطبات التي نتمنى اجتيازها بسلام، وذلك بتضافر جهود الجميع، من يشعر بالانتماء لهذا النادي يمكن أن يساعد الفريق حتى بالصمت لأن الصمت في بعض الأحيان حكمة".