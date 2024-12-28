انشغالات القضاة على مكتب الوزير

التقى وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت، بمقر الوزارة، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، عوداش العيدي، وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة وذلك بحضور إطارات من وزارة العدل.

وحسب بيان الوزارة "عرض رئيس النقابة الوطنية للقضاة انشغالات القضاة واستعرض الوزير مع ضيوفه سبل تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية والتدابير اللازمة لإزالة العقبات التي تحول دون ذلك".

وعبّر الوزير –حسب ذات البيان- عن "استعداده الكامل لبذل كل الجهود واتخاذ كل المساعي من أجل الرقي بمرفق القضاء والتكفل بانشغالات القضاة، وذلك عملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، خلال افتتاح السنة القضائية".