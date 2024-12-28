مدرب جديد يرمي المنشفة

توصلت إدارة نجم مڨرة، اليوم، إلى اتفاق نهائي يتضمن الطلاق بالتراضي مع مدربها اليامين بوغرارة بسبب توالي النتائج السلبية، آخرها خسارة "أبناء الحضنة" داخل الديار أمام مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد برسم الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الأولى، وهي النتيجة التي جعلت رصيد النجم يتجمّد عند النقطة الـ 15 في المركز الثالث عشر مؤقتا في جدول الترتيب العام.

وأبدى بوغرارة، في تصريح لـ "الخبر"، ارتياحه للفترة التي قضاها على رأس العارضة الفنية للفريق، مبررا قرار استقالته بعدم قدرته على مواصلة العمل في ظل الإمكانيات المادية والبشرية الموجودة في الفريق، مبرزا في ذلك نوعية التعداد المتواضع الذي يضمّه النادي على حدّ قوله، معترفا بصعوبة المهمة لتحقيق الأهداف المسطرة.

وجاءت استقالة المدرب اليامين بوغرارة لترفع عدد المدربين المغادرين في بطولة الرابطة المحترفة إلى 11 مدربا لحد الآن.