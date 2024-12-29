برودة شديدة على هذه الولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من تشكل الجليد خلال صبيحة اليوم الأحد، وبرودة نسبية على منطقة الأوراس والهضاب العليا، فيما تشهد 7 ولايات داخلية برودة شديدة.

وفي تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، نبهت ذات المصالح من برد شديد يمس كل من ولايات خنشلة، باتنة، الأغواط، الجلفة، البيض، النعامة، وتيارت.

وخلال صبيحة اليوم، توقعت مصالح الأرصاد الجوية، مرور بعض السحب السفلى المرفوقة بضباب محلي على المناطق الشرقية والوسطى، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب خلال اليوم.

أما المناطق الغربية للوطن، ستشهد أجواء صافية عموما، فيما يترقبمرور سحب عابرة على الهضاب العليا.

أما بالمناطق الجنوبية، فتوقعت ذات المصالح مرور سحب عابرة على منطقة بشار، شمال الصحراء، وجنوب الواحات، مع احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية على منطقة بشار خلال الصبيحة، فيما تكون الأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على أقصى الجنوب نحو منطقة جانت، وصافية عموما على باقي المناطق الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى لنهار اليون، ما بين 15 إلى 18 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 09 إلى 18 درجة على المناطق الداخلية، فيما تتراوح بين 11 إلى 27 درجة على المناطق الجنوبية.