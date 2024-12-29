مزايا جديدة للبطاقة الذهبية في 2025

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أمس السبت، أنه يتم العمل من أجل رفع القدرة الإنتاجبة لمركز تصنيع وشخصنة البطاقات النقدية "الذهبية"، مشددا على ضرورة تسريع العملية للوصول إلى 50 ألف بطاقة يومياً قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2025.

وخلال زيارة ميدانية إلى المركز الواقع ببلدية بئر توتة في العاصمة، أشار الوزير إلى أن الوصول إلى هذا الرقم سيتم مع مزايا تكنولوجية جديدة للبطاقة.

وتأتي الخطوة، حسب توضيحات زروقي، استجابة للطلب المتزايد على البطاقات النقدية "الذهبية"، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الإدماج المالي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع خارطة الطريق الحكومية.

وأوصى الوزير بالإلتزام بمواعيد تسليم البطاقات النقدية، سواء للطلبات الجديدة أولتجديد البطاقات، مع ضمان أعلى معايير الجودة والأمان.

واختتم الوزير زيارته بالتأكيد على أهمية الشراكة بين المركز والمؤسسات البنكية، مشيداً بالجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف الوطنية التي تصب في خدمة الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.