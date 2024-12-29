مقتل 120 شخص في تحطم طائرة بكوريا الجنوبية

لقي 120 شخص مصرعم، في حصيلة غير نهائية، لتحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية، أثناء هبوطها في مطار موان الدولي جنوبي البلاد.

وحسب ما أعلنته السلطات الكورية الجنوبية، فإن حريق اندلع داخل الطائرة التي كانت تقل 181 شخصا -بينهم 6 من طاقم الضيافة- بعد أن انحرفت عن المدرج مباشرة بعد الهبوط واصطدمت بحاجز.

وقالت إدارة الطوارئ في البلاد إن عجلات الهبوط على الأرجح قد تعرضت لخلل.

وحسب وكالة يونهاب للأنباء، فإن الطائرة -وهي من طراز "بوينغ 737-800"- كانت عائدة من تايلند، ووقع الحادث أثناء هبوطها.

وتظهر مقاطع فيديو منتشرة على منصة إكس "تويتر سابقا"، أن الطائرة انحرفت عن مسارها أثناء الهبوط واصطدمت بجدار، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها، وفقا للشرطة ورجال الإطفاء.

ويأتي حادث الطائرة في كوريا الجنوبية، بعد تحطم طائرة ركاب أذربيجانية أيضا الأربعاء الماضي قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان، وكانت الطائرة في رحلة من باكو إلى غروزني في روسيا وعلى متنها 67 شخصا -بينهم 5 من أفراد الطاقم- وقتل في الحادث 35 راكبا.