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العالم

حصار شمالي غزة يعرض حياة 75 ألف فلسطيني للخطر

29 ديسمبر 2024 ()

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن الحصار الذي يفرضه الجيش الصهيوني على شمالي غزة، منذ أكثر من 80 يوما، يعرّض حياة 75 ألف فلسطيني للخطر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)

وقالت المنظمة إنها "أصيبت بالذهول جراء الغارة التي استهدفت مستشفى كمال عدوان، وأخرجت آخر مرفق صحي رئيسي شمالي غزة عن الخدمة".

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني جرائم الإبادة والتهجير والتجويع بحق نحو 80 ألف فلسطيني محاصرين في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، منذ 5 أكتوبر الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 4 آلاف، فضلا عن 12 ألف جريح و1750 معتقلا.

وكانت أحدث تلك الجرائم إحراق مستشفى كمال عدوان وإخراج آخر مرفق صحي عن الخدمة، كما قصفت مدفعية الاحتلال الطابق العلوي في المستشفى المعمداني شرقي مدينة غزة.

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