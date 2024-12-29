افتتاح مسابقة توظيف في هذا السلك

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، عن افتتاح مسابقة خارجية لتوظيف أعوان الشرطة، ذكور وإناث، لسنة 2024، على أساس الاختبارات.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن الشروط العامة للتوظيف في سلك الأمن الوطني هي كل من الجنسية الجزائرية الأصلية، التمتع بالحقوق الوطنية والمدنية، أن لا تحمل شهادة السوابق العدلية ملاحظات تتنافى وممارسة العمل في أسلاك الأمن الوطني، بالإضافة إلى أن يكون المترشح في وضعية قانونية تجاه التزامات الخدمة الوطنية، (أو معفى لأسباب غير طبية)، قامة المترشح (ة) تكون 1 متر و 70 سنتمترا على الأقل للذكور، و1 متر و65 سنتمترا على الأقل بالنسبة للإناث، السن القانونية للمترشح (ة): من 19 سنة على الأقل إلى 25 سنة على الأكثر، عند تاريخ المسابقة. أما المستوى الدراسي، فعلى المترشح (ة) أن يكون متحصلا على المستوى التعليمي الثالثة ثانوي كاملة.

وبالنسبة لتكوين الملف الأولي للمترشح، حسب البيان: بطاقة معلومات تملأ من طرف المترشح متاحة على موقع المديرية العامة للأمن الوطني WWW.ALGERIE POLICE.DZ .

بالإضافة إلى طلب خطي، شهادتان (02) لقياس القامة (صادرة عن مصالح الشرطة العلمية والتقنية، فرقة تحقيق الشخصية بختم وتوقيع رئيس الفرقة)، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة الإقامة حديثة الاستخراج، نسخة من الشهادة التي تثبت المستوى الدراسي المطلوب (السنة الثالثة ثانوي كاملة)، وصورتان (02) شمسيتان حديثتان من دون لحية أو ما شبه ذلك.

وأضاف البيان، أنه في حالة نجاح المترشح سيكون عليه إكمال ملفه الإداري بالوثائق التالية:

نسخة من الشهادة التي تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية سارية المفعول (إعفاء لأسباب غير طبية / مؤدي / مؤجل) بالنسبة للذكور، شهادة السوابق العدلية صحيفة رقم 3 سارية المفعول، شهادة ميلاد رقم 7 حديثة. كما يجب إحضار شهادة طبية للطب العام وشهادة طب الأمراض الصدرية وطب العيون عن طبيب مختص، صورتان (02) شمسيتان حديثتان وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية.

وسيكون تاريخ بداية مسك وإيداع الملفات بالنسبة للمترشح (ة) اعتبارا من يوم غد الإثنين 30 ديسمبر، ويمتد لمدة خمسة عشر (15) يوما إلى غاية اختتام العملية يوم 21 جانفي المقبل.



